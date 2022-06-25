أخبار اليمن : كل ما تريد معرفته عن قرعة بطولة كأس العرب للشباب

كل ما تريد معرفته عن قرعة بطولة كأس العرب للشبابتسحب غدا الأحد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها بمشاركة 18 منتخبا.

وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت عام 2021 في العاصمة المصرية القاهرة، وتوج باللقب المنتخب السعودي بعد فوزه على الجزائر في النهائي.

وتم تصنيف منتخبات كأس العرب تحت 20 عاما، إلى 3 مستويات، حيث يضم المستوى الأول "السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات".

وفي المستوى الثاني "العراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين"، وفي المستوى الثالث "موريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال".

وتعد النسخة القادمة هي الثامنة في تاريخ البطولة، إذ أقيمت للمرة الأولى في المغرب عام 1983 وتوج باللقب العراق بفوزه في النهائي على السعودية.

وأقيمت النسخة الثانية في الجزائر عام 1985 وفاز بها المنتخب السعودي بعد فوزه على الجزائر، بينما فاز المغرب بنسخة 1989 عقب فوزه على العراق.

بينما أقيمت النسخة الرابعة عام 2011 في المغرب، وفاز بها المغرب على حساب السعودية التي خسرت نهائي 2012 أمام تونس في خامس نسخة بالأردن.

وأقيمت النسخة السادسة في المملكة العربية السعودية عام 2020، وتوج باللقب منتخب السنغال بفوزه على منتخب تونس في المباراة النهائية.

أما النسخة السابعة "الأخيرة" فقد أقيمت في مصر العام الماضي، وفاز بلقبها المنتخب السعودي بفوزه على منتخب الجزائر في نهائي المسابقة.

وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الموسم، بعد كأس العرب للصالات التي يستضيفها الاتحاد السعودي.

(موقع كورة)

