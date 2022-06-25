أخبار اليمن : مجلس النواب يستدعي 3 وزراء على خلفية (صندوق الحديدة)

مجلس النواب يستدعي 3 وزراء على خلفية (صندوق الحديدة)استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم، استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجان (التجارة والصناعة- الصحة العامة والسكان - المياه والبيئة - التنمية والنفط والثروات المعدنية - الخدمات- الشؤون المالية) بشأن القضايا التي تضمنها محضر المجلس في جلسته بتاريخ ٢٠ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ مايو۲۰۲۲م.

وأرجأ المجلس في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أقر المجلس حضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية -وزير المالية رئيس صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل، وكذا حضور وزيري الإدارة المحلية والكهرباء والطاقة، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، لمناقشة موضوع صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل.

كما أقر المجلس، إدراج عدد من التقارير المنجزة من قبل اللجان في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة، ومنها تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مشروع قانون لسنة 22 بشأن الأرصاد الجوية إضافة إلى إدراج مشروع تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخدمات والعدل والأوقاف، والعرائض والشكاوى ورئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ومقرر اللجنة الدستورية والقانونية، بشأن ما تضمنته المذكرة الموقعة من عدد من أعضاء المجلس عن مشكلة الأراضي بمحافظة الحديدة، وكذا إدراج تقرير لجنة التربية والتعليم حول دراستها لمشروع قانون لسنة 22 بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمتخصصة البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1999م.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استمع مجلس النواب، من عضو المجلس أحمد سيف حاشد، إلى سؤاله الموجه لوزير الإعلام بشأن إغلاق إذاعة إف إم، وتساءل هل صحيح ما أثير حول مصادرة أجهزة تابعة لإذاعتين في محافظة إب.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير الإعلام للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه في جلسة مقبلة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره بعد التصويب وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

