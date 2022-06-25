شاهد .. إلهام شاهين تتندم على فعلتها وتنهار بالبكاء أمام الملأ.. الفنانة أعترفت بأخطائها الجسيم و بدون خجل !!

انت الان تتابع خبر إلهام شاهين تتندم على فعلتها وتنهار بالبكاء أمام الملأ.. الفنانة أعترفت بأخطائها الجسيم و بدون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة إلهام شاهين دخلت في نوبة بكاء شديدة، أثناء حفل تكريمها بملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج الدكتور أشرف أبو النجا، بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد السينما، في احتفالية كبرى تحمل عنوان كيف تصنع التاريخ، خلطة إلهام.

إلهام في كلمتها بعد عرض فيلم تسجيلي عن مشوارها الفني الطويل، إنها تعبت كثيرا، وعرضت أسرتها للتعب ولصعوبات لا يتحملها أي شخص.

وقالت«تعبت عيلتي معايا وكنت مهددة بس مكنش هاممني نفسي لكن كنت قلقانة على عيلتي وأنا مش فارق معايا أموت وحياتي تنتهي، محظوظة بيهم وبأصحابي ودي أكبر ثروة حصلت عليها ومش بعرف أعيش غير في الوسط الفني وقضيت عمري في الفن وعشت معاهم أكتر من عائلتي وحياتي عدت في شخصيات كتير وكنت بستمتع ودي أكبر متعة ليا».

يذكر أن إلهام شاهين كانت قد كشفت خلال تكريمها أنها تستعد لتصوير فيلمين جديدين ليكون عدد أفلامها 103 أفلام سينمائية، حيث إن آخر فيلم لها كان بعنوان حظر تجول والذى كان يحمل رقم 101 في مسيرتها الفنية والتي نالت عليه عشرات الجوائز.