شاهد .. هيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير خادشة أظهرت المخفي علناً وبكل جرأة !! (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر هيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير خادشة أظهرت المخفي علناً وبكل جرأة !! (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

أذهلت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ متابعيها بصور لها بإطلالة رياضية جديدة شاركتها مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.



وارتدت هيفا توب سوداء بقصة V من أعلى وبربطات عند الصدر في المنتصف وبقصة صغيرة مفتوحة وبكمين طويلين، واعتمدت سروالاً رياضياً تزين جانباه بشريط أحمر مكتوب عليه "Love".



جلسة التصوير هذه اختارتها هيفا من على كنبة شرفتها وانتقت وضعيات مختلفة لالتقاط الصورة، إحداها بدت فيها بالأبيض والأسود وصففت شعرها الأسود الطويل بتسريحة ملساء وتركته منسدلاً، كما وضعت كفها فيه لتزيحه عن وجهها خلال التقاط الصور بطريقة جانبية.

وقد تفاعل المتابعون مع الصور مشيدين بجمال وأناقة هيفا حتى وهي في المنزل.