شاهد .. ظهور مفزع للنجمة شيرين رضا ووجهها مليء بالكدمات والحروق.. لن تصدقوا ماذا حدث ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع للنجمة شيرين رضا ووجهها مليء بالكدمات والحروق.. لن تصدقوا ماذا حدث ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت شيرين رضا، وعلى وجهها آثار جروح، معلقة “تتطلب Diga الكثير من العمل، ليس فقط التمثيل، ولكن المكياج أيضًا، الفيل الأزرق”.

وتعيش الفنانة شيرين رضا في حالة من النشاط السينمائي مؤخرا، بعدما شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل شغل في العالي مع الفنانة فيفي عبده.

واقتربت شيرين رضا من انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم الملحد، الذي تشارك في بطولته مع محمود حميدة وحسين فهمي وأحمد حاتم وتارا عماد، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

تواصل شيرين رضا حاليا أيضا تصوير مشاهدها في فيلم مغامرات كوكو الذي تقدم فيه دورا كوميديا، بالمشاركة مع بيومي فؤاد وأوس أوس، وخالد الصاوي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف إيهاب ناصر.

والفيلم كوميدي خفيف تدور أحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

ومن المقرر أن تستأنف شيرين رضا تصوير فيلم بنات رزق الذي يقوم على البطولة النسائية وبمشاركة أروى جودة، وهو من تأليف إسحاق إبراهيم، وإخراج مرقص عادل.