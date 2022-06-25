شاهد .. النجمة ياسمين صبري تقهر أبو هشيمة بإطلالة تخطف العقول.. لن تصدقوا ماذا ارتدت !! (صورة)

انت الان تتابع خبر النجمة ياسمين صبري تقهر أبو هشيمة بإطلالة تخطف العقول.. لن تصدقوا ماذا ارتدت !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ الجمهور مجموعة صور حديثة لها أطلت فيها بإطلالة خاطقة للأنظار ضمن فعاليات الحفل الذي أقامته كارتييه، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ياسمين صبري وقد إرتدت فستاناً مدهشاً باللون الأحمر، طويل وoff shoulder، مع قصة مميزة للغاية وشق عند منطقة الساق، ونسقت معه مجموعة أكسسوارات مميزة للغاية، مع حذاء باللون الفضي.



أما من الناحية الجمالية، فتركت ياسمين صبري شعرها منسدل على كتفها بأسلوب طبيعي، وطبقت ماكياج ناعم للغاية، يليق بجمال ملامحها.



وعلقت ياسمين صبري على لاصور وكتبت: "الحب لـ كارتييه".