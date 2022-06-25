شاهد .. تسريب صورة صادمة من خطوبة أحلام الشامسي على مبارك الهاجري.. شكلها لا يصدق ولن تستطيع التعرف عليها !!

انت الان تتابع خبر تسريب صورة صادمة من خطوبة أحلام الشامسي على مبارك الهاجري.. شكلها لا يصدق ولن تستطيع التعرف عليها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

تمّ تسريب صورة قديمة جدًّا تعود إلى خطوبة الفنانة الإماراتيّة الخليجيّة أحلام الشامسي على مبارك الهاجري، ما فاجأ الجميع بشكلها.

وعلى الرغم من أنّ الكثير يقولون أنّ أحلام ليست جميلة قبل عمليات التجميل، فقد أثبتت الصورة العكس تمامًا، حيث بدت ناعمة كثيرًا إلى جانب خطيبها السابق (وزوجها الحالي).

وتحدّث المتابعون عن كم كانت اللّقطة رومانسية عندما كانا مخطوبين.