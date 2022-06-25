شاهد .. نجمة مسلسل الطائر المبكر تصدم الكل وتظهر بروب الاستحمام اظهر الكثير من جسدها ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل الطائر المبكر تصدم الكل وتظهر بروب الاستحمام اظهر الكثير من جسدها ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت النجمة_التركية ديميت_أوزدمير صورةً لها ظهرت ترتدي روب الاستحمام دون أن تضع أي مساحيق.

حققت تفاعلًا كبيرًا وأثنى الآلاف على جمالها الطبيعي بعدما تعرضت لسخرية من بعض المتخلفين الذين تنمّروا على ملامحها ووصفوها بالقبيحة.



لا تحبّ الجراحات التجميلية مطلقًا ولم تزر أي عيادة تجميل منذ انطلاقتها ولا تزال بسن الثامنة والعشرين ولا تحتاج لها.

رغم أنها ليست الأجمل بين نجمات تركيا، لكنها تتمتع بقاعدة شعبية واسعة للغاية وتقارع نجمات شهيرات جدًا مثل نسليهان_أتاغول وهازال كايا وفهرية أفجان.