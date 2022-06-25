شاهد .. اعتذارك مرفوض.. رسالة نارية من ساديو ماني إلى محمد صلاح بعد رحيله من ليفربول.. لن تصدقوا ماذا قال فيها !!

انت الان تتابع خبر اعتذارك مرفوض.. رسالة نارية من ساديو ماني إلى محمد صلاح بعد رحيله من ليفربول.. لن تصدقوا ماذا قال فيها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

وجه السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول السابق، عدة رسائل عقب انتقاله إلى نادي نجم بايرن ميونخ الألماني، منها رسالة إلى زميله المصري محمد صلاح زميله السابق في الريدز.

وأعلن بايرن ميونخ يوم الأربعاء الماضي، رسميا إنهاء إجراءات التعاقد مع ساديو ماني بعقد يمتد لمدة 3 سنوات حتى صيف عام 2025، براتب أسبوعي يصل لنحو 360 ألف جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكشف ساديو ماني، في حوار مطول مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول، عن عدة رسائل يوجهها لزملائه في "أنفيلد" وللمدرب يورغن كلوب ولزميله الجديد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، وأخيرا إلى جمهور "الريدز".

وتحدث ماني عن زميليه السابقين محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، اللذين كونا معه ثلاثيا هجوميا مرعبا على مدار 5 سنوات في ليفربول، وذلك في رده على سؤال عن كيفية صناعة هذه الثلاثية وسرها.

وأجاب ساديو ماني عن السؤال ضاحكا ومعلناً تفضيله لفيرمينيو بالقول: "أمر رائع بالطبع، بوبي ومو يا لهما من لاعبين، لا أعتقد أن هناك أسرارا، فما حدث أنني لعبت إلى جوار لاعبين من اللاعبين العظماء، كانا يجعلان كل شيء أسهل بالنسبة لي".

وواصل: "أنا أدعمهما خاصة بوبي، كان دوما يسقط للخلف ويترك المساحات لي ولمو".

وجاء تفضيل ماني لفيرمينيو بعد التوترات التي حدثت بينه وبين صلاح سواءً في ليفربول أو خلال بطولة أفريقيا الأخيرة والتي يرى محمد صلاح أنه تعرض للإساءة وسوء المعاملة في نهائي البطولة أمام السنغال، وأن ساديو كان له دور في ذلك.

وقيل وقتها أن ماني حاول بعد انتهاء البطولة الاعتذار من صلاح ورفض صلاح اعتذاره.

بالإضافة إلى ذلك تعرض صلاح لبعض الهجوم من بعض جماهير الليفر في الأيام الأخيرة على خلفية رحيل السنغالي من الفريق، مؤكدين أن صلاح كان أحد أسباب رحيله.