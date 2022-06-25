شاهد .. تعرف على 7 فوائد مدهشة عند تناولت ملعقة من زيت الزيتون على معدة فارغة قبل الإفطار يومياً .. النتيجة ستذهلك حتماً !!

انت الان تتابع خبر تعرف على 7 فوائد مدهشة عند تناولت ملعقة من زيت الزيتون على معدة فارغة قبل الإفطار يومياً .. النتيجة ستذهلك حتماً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

يستخدم معظمنا زيت الزيتون في المطبخ، ولكن في الواقع، سيسمح لك تناوله على معدة فارغة قبل الإفطار يوميا بالحصول على أقصى فائدة، وهو معروف بآثاره الإيجابية على القلب، بالإضافة إلى أنه يفعل العجائب لجسمك.

ووفقا لموقع “brightside” الأمريكي، نورد لكم ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة قبل الإفطار يوميا؟

1- بشرة خالية من التجاعيد:

يعتبر زيت الزيتون مكونًا أساسيًا في العديد من مستحضرات التجميل، وبالتالي فهو يفيد بشرتك، حيث إنه يقلل من الاحمرار والتورم، وقد يحافظ على وجهك خاليًا من التجاعيد لفترة أطول، ويحتوي أيضا زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ويعمل كمطهر طبيعي.

2- قد يساعدك على إنقاص الوزن:

أظهرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون له تأثير إيجابي على وزن الجسم، وشارك أكثر من 180 شخصًا في دراسة استمرت 3 سنوات أثبتت أن تناول زيت الزيتون ساعدهم على إنقاص الوزن.

3- جيد لعقلك:

يساعد تناول زيت الزيتون بانتظام على إزالة تراكم اللويحات داخل خلايا الدماغ، وقد تسبب هذه اللويحات مرض الزهايمر، وهو أكثر الأمراض العقلية شيوعًا في العالم، ويتمتع الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بانتظام بذاكرة أفضل من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.

4- يدعم صحة عظامك:

يمكن أن تفيد العناصر الموجودة في زيت الزيتون الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، ويعمل هذا بشكل أفضل عند دمجه مع زيت السمك، وهو مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تعمل المركبات الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز على تحسين قوة قبضة اليد، وآلام المفاصل، والتهاب المفاصل.

5- يقلل من الالتهابات:

احتواء نظامك الغذائي بزيت الزيتون والأطعمة الأخرى بأحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهاب في الجسم، وهذا بدوره قد يساعد في منع أو شفاء العديد من الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهاب.

6- مفيد لصحة أمعائك:

يمكن لبعض أنواع البكتيريا التي تعيش في معدتك أن تسبب قرحة في المعدة، وثبت أن زيت الزيتون يحارب البكتيريا الضارة، وبعضها مقاوم للمضادات الحيوية، حيث أن تناول 30 جرامًا فقط من زيت الزيتون البكر الممتاز يوميًا يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة في أقل من 14 يومًا.

7-يتحكم في نسبة السكر في الدم:

يمكن أن يكون زيت الزيتون البكر الممتاز هو سر خفض نسبة الجلوكوز في الدم، حيث إنه يحمي جسمك من مرض السكري من النوع 2 ، وقد يقلل من مخاطره بنسبة تزيد عن 40٪.