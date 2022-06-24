أخبار اليمن : إصابة مواطن بجروح خطيرة بانفجار لغم في الحديدة

إصابة مواطن بجروح خطيرة بانفجار لغم في الحديدةأُصيب مواطن في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، اليوم، بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، أن المواطن عبدالله أحمد علي درويش يماني أصيب بتمزق في الأرجل نتيجة إنفجار لغم من مخلفات العدوان، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المدينة.

وأشار المركز إلى أن عدد الضحايا، جراء انفجارات مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية في الحديدة، ارتفع منذ بداية العام الجاري.. مرجعاً السبب إلى عدم توفر أجهزة ومعدات المسح المطلوبة لتطهير المناطق الموبوءة، نتيجة منع تحالف العدوان من دخولها