شاهد .. شاب تنكر بزي نسائي ليقوم بهذا الفعل الصادم مع فتيات .. ونهايتة كانت غير متوقعة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر شاب تنكر بزي نسائي ليقوم بهذا الفعل الصادم مع فتيات .. ونهايتة كانت غير متوقعة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

ألقت قوات الأمن في المغرب، على طالب جامعي، تنكر بزي نسائي. وذلك من أجل تقديم الامتحانات بدلاً من صديقته في نفس الجامعة.

وذكرت صحيفة “أغادير 24”، المحلية، أنه تم ضبط طالب جامعي بزي نسائي يجتاز الامتحان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية في المغرب.

وضبطت لجنة الحراسة في الكلية، الطالب خلال محاولته خداع لجنة الحراسة. حيث ارتدى ملابس نسائية لاجتياز الامتحانات بدلا من صديقته الطالبة بالكلية ذاتها.

وانتهت هذه المغامرة الطلابية باعتقال الطالب وصديقته الطالبة لتواطؤها في عملية الغش. وتم وضعهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق.