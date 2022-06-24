شاهد .. صاحبتي متجوزة وما بتكتفيش لذالك تمارس عادة محرمة ؟؟ هبة قطب ترد بجرأة غير مبسوقة !!

انت الان تتابع خبر صاحبتي متجوزة وما بتكتفيش لذالك تمارس عادة محرمة ؟؟ هبة قطب ترد بجرأة غير مبسوقة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

تلقت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية والزوجية سؤالا جريئاً من متصلة ببرنامج بوضوح، مع الاعلامي عمرو الليثي والذي يذاع على شبكة قنوات الحياة المصرية.

وقالت المتصلة أن صديقتها جوزها يسافر كثير وتجوز عرفي من وحدة ولما عرفت مراته حالتها النفسية بقت سيئة ورجعت تفعل عادة سيئة ولما رجع جوزها من السفر، لاتريد أن تقربه.

وردت هبة قطب أن البنت غير محتاجة لهذه الامور لأنه لايوجد لديها الالحاح وليس من طبيعتها لكن المرأة المتزوجة تعلم كيف يكون هذا الأمر.

واكدت أن المرأة المتزوجة يجب أن تستحمل زوجها، وسفره وعمله، وبغض النظر هو أتزوج أو لا، لأن عليها المحافظة على بيت الزوجية.