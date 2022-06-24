شاهد .. محامي فتاة المنصورة يكشف للعلن تفاصيل جديدة بشأن القاتل.. والعقوبة التي تنتظره من الجلسة الأولى !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر محامي فتاة المنصورة يكشف للعلن تفاصيل جديدة بشأن القاتل.. والعقوبة التي تنتظره من الجلسة الأولى !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

قال خالد عبد الرحمن محامي فتاة المنصورة المذبوحة على يد زميلها أمام الجامعة، إن جميع محامي المنصورة رفضوا الدفاع عن الفاعل.

وأوضح عبدالرحمن، أن المحامون يأملون بأن يحكم على القاتل من الجلسة الأولى، ويتم تحويل أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وفق "العربية نت".

وأشار إلى أن النيابة حددت الجلسة الأولى، وسط آمال بالحصول على حكم الإعدام فيها فوراً، ليكون الحكم الأسرع في تاريخ القضاء الجنائي.

ويأتي ذلك بعدما أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة محمد لبيب، بإحالة قضية نيرة أشرف عبد القادر إلى محكمة الجنايات وتم تحديد جلسة مستعجلة للنظر فيها في الـ26 من يونيو الجاري.