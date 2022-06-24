شاهد .. عاشق سري يقتحم منزل النجمة ’’شاكيرا‘‘ وما فعله بها صدم كل الوسط الفني !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عاشق سري يقتحم منزل النجمة ’’شاكيرا‘‘ وما فعله بها صدم كل الوسط الفني !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

اقتحم شخص مجهول منزل النجمة العالمية ​شاكيرا​، عقب قرار انفصالها عن لاعب منتخب إسبانيا ​جيرارد بيكيه​.



وفي التفاصيل استفاقت شاكيرا صباح الاثنين على رسومات وكتابات على الجدران بالقرب من منزل المطربة الكولومبية في برشلونة.



وذكرت صحيفة "لاماركا" الإسبانية إنه تمت كتابة سلسلة من الرسائل باللغة الإنجليزية مثل "أحبك يا امرأة"، "جميلة"، "أنا قادم إليك يا حبيبتي"، "أنا مستعد للزواج منك الآن ودعمك".



وأبلغت شاكيرا الشرطة بالواقعةوبحسب التحقيقات الأولية تبين أن هذا الشخص في الغالب جنسيته روسية، ويطارد شاكيرا منذ انفصالها عن بيكيه، وتم العثور على بعض الصور له مع المصورين الذين يراقبون منزل شاكيرا