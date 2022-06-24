شاهد .. زوجي طلب مني أعاشر مديرة و أريحة في علاقة محرمة من أجل الترقية أعمل إيه ؟؟ مبروك عطية يرد بشكل ناري !!

انت الان تتابع خبر زوجي طلب مني أعاشر مديرة و أريحة في علاقة محرمة من أجل الترقية أعمل إيه ؟؟ مبروك عطية يرد بشكل ناري !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

قالت زوجة للدكتور مبروك عطية العميد السابق أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر إن زوجها يطالبها بمسايرة مديره في علاقة من أجل الترقية.

من جانبه قال الدكتور مبروك عطية ، لا تسمعي كلام زوجك أو والدك أو مبروك عطية نفسه لو قال لكِ سايري هذا الرجل ، مضيفاً «يسايره ملك الموت ويريحنا من شره، فساد وقلة أدب وقلة دين، مفروض كنتي تغيري الرقم أو تعملي بلوك، سكته خيبة واقطعها من البداية من غير ما أقول لزوجي».



وتابع مبروك عطية: «كان منتظر إن الزوج يغار، ومن غير المتوقع إن يقول لكِ سايريه، ده ثقافته الدينية ضعيفة، ومعلوماته صفر، كلمة سايريه دي متباتيش في بيته ليلة واحدة، لكن حرصًا على وجود طفلة اعملي بلوك وكملي في حياتك وماتسمعيش كلام جوزك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».