شاهد .. تعرف على الفيلم الوحيد الذي يتألم بسببه ’’عادل إمام‘‘ حتى اليوم ويتمنى حذفه للإبد ويخجل من ذكر أسمة !!

انت الان تتابع خبر تعرف على الفيلم الوحيد الذي يتألم بسببه ’’عادل إمام‘‘ حتى اليوم ويتمنى حذفه للإبد ويخجل من ذكر أسمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

يُعد الزعيم عادل إمام هو أطول النجوم عمرًا من حيث تواجده على الشاشة خاصة فى ساحة النجومية، استطاع أن يغيّر جلده الفني أكثر من مرة، وأن يظل على عرش النجومية لأكثر من 40 عامًا.

قدم الزعيم قرابة 200 عمل بين السينما والمسرح والدراما ولم يندم سوى على فيلم واحد، ففي أكثر من حوار صحفي قال الفنان عادل إمام إنه نادم على دوره في فيلم “سيد درويش” الذي قدم فيه دور “صبي العالمة” مع الفنان كرم مطاوع، موضحًا أنه يتمنى لو عاد الزمن للخلف حتى لا يقوم بعمل هذا الدور الذي يراه سقطة في تاريخه.

ومن ناحية أخرى طمأن المنتج عصام إمام مؤخراً جمهور الفنان الكبير عادل إمام على صحته، نافيًا كل الأخبار التي ترددت عن تدهور حالته الصحية وتفكيره في الإعتزال وعبّر عصام إمام عن انزعاجه من انتشار أخبار عن تدهور الحالة الصحية لشقيقه وسفره إلى الساحل الشمالي وبقائه هناك بمفرده

مؤكدًا أنها كلها أخبار غير صحيحة مؤكدًا أنه بخير ويعيش حياته بطريقة طبيعية مع أسرته وأحفاده ويقرأ ويحل الكلمات المتقاطعة، مطالبًا الصحفيين والإعلاميين التأكد من أي خبر قبل نشره وعن فكرة الاعتزال أكد أن هذا الأمر غير صحيح، بل على العكس هناك فكرة يدرسها الآن وهي فيلم “الواد وأبوه” الذي سيجمعه بإبنه محمد إمام وسيكون من إخراج إبنه رامي إمام، مشيرًا إلى أنهم لا زالوا في مرحلة دراسة الفكرة.