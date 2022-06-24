شاهد .. فنانين خضعوا لعمليات زراعة شعر ابرزهم ماجد المهندس وتامر حسني.. ستنصدم من بقية الاسماء !!

انت الان تتابع خبر فنانين خضعوا لعمليات زراعة شعر ابرزهم ماجد المهندس وتامر حسني.. ستنصدم من بقية الاسماء !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

يرغب معظم الفنانين الحفاظ على مظهرهم أمام الكاميرا من خلال الاعتناء بالبشرة والشعر والإطلالة، ويعد عمليات زرع الشعر أحد الإجراءات التي قام بها بعض النجوم للتخلص من تساقط الشعر أو الصلع، ومن أبرزهم:

1. أحمد فهمي:

أكد أنه عانى تساقط الشعر ما أصابه بالصلع، وخضع للعلاج كثيراً، لكن انتهى الأمر إلى إجراء عملية زرع الشعر حتى ينقذ نفسه من الصلع، قائلاً: “لو ما كنتش ممثل ما كنتش أعملها، ومش أعرف ألبس باروكة”.

2. صابر الرباعي:

و قام بعملية زرع الشعر، ليحصل على مظهر أفضل.و الحفاظ على مظهره اللائق دائماً.

3. جوزيف عطية:

قام بعملية زراعة شعر في الجزء الأمامي من الرأس.واضطر إلى حلاقة شعره بالكامل.

4. ماجد المهندس:

النجم ماجد المهندس، أيضاً، قام بعملية زرع شعر، خاصة أنه كان في البدايات يظهر بشعر خفيف بمقدمة الرأس.

5. عادل إمام:

و ظهر في بعض الأعمال أثناء معاناته الصلع، لكنه بعد فترة قام بهذه العملية حتى يحافظ على مظهره

6. تامر حسني:

وأجرى عملية زراعة الشعروأكثر من عملية تجميل، ما أدى إلى تغير ملامحه تماماً.

7. محمد هنيدي:

ظهر الفنان محمد هنيدي في بداياته وهو على طبيعته، ثم بدأ بعد ذلك يرتدي “باروكة” في بعض الأعمال، لكنه قام بعمليات زرع شعر.