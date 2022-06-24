شاهد .. بسمة وهبة دخلت القبر بمفردها لمدة ساعة.. عندما فتحوا الباب وجدوها في حالة مزرية!!

انت الان تتابع خبر بسمة وهبة دخلت القبر بمفردها لمدة ساعة.. عندما فتحوا الباب وجدوها في حالة مزرية!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

في تجربة مريرة لن تعيدها بالتأكيد، قامت بسمة وهبة بتجربة دخول القبر لمدة ساعة ولم تعرف ما ينتظرها وسيتم إغلاق باب القبر عليها لترى ما يحدث في هذه المدة بمفردها.

جاء ذلك خلال إحدى حلقات برنامجها "هي مش فوضى" الذي قدمته على شاشة قناة Ten.

وبعد تنفيذ التجربة لمدة ساعة وفتح القبر ظهرت بسمة وهبة وهي في حالة مزرية للغاية وقد انهارت بداخله من البكاء بسبب الوحشة الكبيرة التي عانتها فيه.

وعند خروجها من التجربة، تحدثت بسمة وهبة عن شعور الوحشة والخوف الذي انتابها داخل القبر المغلق حيث لا ينفع لا مال ولا سلطة ولا أي شيء دنيوي.

وأوضحت وهبة: قررت كسر الوحشة بقراءة القرآن لكن العتمة لم تساعدها على ذلك الشعور.