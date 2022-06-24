شاهد .. هذا الفنان الشهير هو ابن شقيقة الراحلة زهرة العلا والمفاجأة في والده النجم الكبير!

انت الان تتابع خبر هذا الفنان الشهير هو ابن شقيقة الراحلة زهرة العلا والمفاجأة في والده النجم الكبير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنان المصري أحمد سعيد عبد الغني ووالدته، وتبين أن الأخيرة هي شقيقة الفنانة الراحلة زهرة العلا.

ومن خلال البحث، بدا أن الصورة التُقطت في حفل زفاف الممثل الذي أُقيم في العام 2013. ولاحظ الكثيرون أن الشقيقة تشبه الممثلة الراحلة إلى حد كبير.

يُشار إلى أن أحمد كان قد كشف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "معكم" الذي تقدّمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي على شاشة قناة CBC أنه ينتمي إلى عائلة فنية كبيرة.

وذكر في هذا السياق أنه ابن الفنان الراحل سعيد عبد الغني وابن شقيقة الفنانة الراحلة زهرة العلا.

وأضاف أن الأخيرة كانت عماد الأسرة، وأن كل أفرادها كانوا يلجأون إليها عند مواجهتهم أي مشكلة.

ويُذكر أن الممثلة القديرة الراحلة قدّمت ما يقرب من 120 فيلماً و50 مسلسلاً، علماً أنها أعلنت اعتزالها الفن في بداية تسعينيات القرن الماضي لتتفرغ للاهتمام بأسرتها قبل وفاتها في كانون الأول (ديسمير) 2013.