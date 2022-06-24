شاهد .. مها أحمد امتنعت عن تناول هذه الوجبة فخسّت 50 كيلو خلال أشهر وأصبحت ملكة جمال!

انت الان تتابع خبر مها أحمد امتنعت عن تناول هذه الوجبة فخسّت 50 كيلو خلال أشهر وأصبحت ملكة جمال! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

خضعت النجمة مها أحمد، لحمية غذائية قاسية جداً، أفقدتها كيلو غرامات كثيرة خلال الفترة السابقة.

تداول متابعو مها صورة مركبة لها توضح شكلها قبل وبعد الـ Diet، وأشار أغلبهم إلى أنها خضعت لعملية جراحية ساعدتها على فقدان وزنها الزائد، رغم أن مها كانت صرحت سابقاً أنها لم تجرِ أي عملية من أجل الوصول إلى الرشاقة.

وأوضحت مها أن زوجها الفنان مجدي كامل كان يمازحها قائلا “نفسي اغمض عيني وافتحها ألاقيكي رفيعه”، وحينما أخبرته أن هناك طبيبا جديدا ستذهب إليه أخبرها بأنه منذ زواجهما وهي تذهب للأطباء كي تفقد وزنها.

ولكن وقت تعاقدها على برنامج من أجل تقديمه فقدت الكثير من وزنها، وامتنعت عن تناول الأرز والمعكرونة والسكر والخبز لأكثر من عام ونصف، وهو ما تسبب في فقدانها للوزن.