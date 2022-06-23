شاهد .. انكشف للعلن.. سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها خلال 12 أسبوع .. بطلت تاكل الحاجات دي!

انت الان تتابع خبر انكشف للعلن.. سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها خلال 12 أسبوع .. بطلت تاكل الحاجات دي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

تركت الفنانة المصرية هنادي مهنا الكثير من التساؤلات حول سرّ فقدانها لوزنها الزائد خلال فترة لم تتعدى الثلاثة أشهر.

وأثار ظهو هنادي مهنا ابنة الموسيقار الشهير هاني مهنا، بجسم رشيق الجدل بعد زواجها، وأرجح البعض أن تكون خضعت لعملية تكميم معدة أو شفط دهون، ولكن والدها نفى إجراءها أية عمليات، موضحا أن ابنته خضعت لنظام غذائي قاس جدًا لمدة 3 أشهر متواصلة.

وذكرت مصادر مقرّبة من هنادي مهنا أن الأخيرة فقدت 30 كيلوغراماً من وزنها، وذلك بعد تعرّضها للتنمّر بسبب زيادة وزنها في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا.

وكشف هاني مهنا أكلات امتنعت عنها ابنته حتى تخسر وزنها وهذه الأكلات هي العيش والرز والمكرونة إضافة إلى أنها تتناول السلطة.

لكن المفاجأة، كانت بعد نشر استشاري جراحات سمنة وتجميل صورة تجمعه بهنادي عبر حسابه في "إنستغرام"، والتعليق عليها بالقول: "شكراً الفنانة هنادي مهنا على ثقتك في مجموعة الدكتور أسامة طه استشاري جراحات السمنة والتجميل".

وجاء في التعليق: "نسعى دائماً لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من حلول جراحية وغير جراحية بأفضل جودة لعلاج السمنة، وتقديم كل الرعاية الصحية اللازمة قبل وبعد التدخل الجراحي أو غير الجراحي، ومتابعة المريض بشكل دوري وبصفة مستمرة على مدار الـ 24 ساعة، وهذه أول منظومة متكاملة تتبع المعايير الدولية في الوطن العربي وتتمتع بسمعة طيبه في مصر وخارجها".

وأثار تعليق الطبيب شكوك بعض المتابعين حول خضوع هنادي لعملية جراحية لتكميم المعدة، على عكس ما قاله والدها، متهمين إياه بالكذب، علماً أن الطبيب ذكر الحل غير الجراحي القائم على متابعة الحالة عن قرب للوصول الى الوزن المثالي.