شاهد .. لن تصدق من هي ابنة جمال عبدالناصر؟.. ممثلة شهيرة دخلت عالم التمثيل من بابه الواسع!

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي ابنة جمال عبدالناصر؟.. ممثلة شهيرة دخلت عالم التمثيل من بابه الواسع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/24 الساعة 12:20 صباحاً | (عمار النجار)

من الملاحظ في الفترة الأخيرة ظهور عدد من الفنانين الشباب نكتشف أنهم أبناء فنانيين مشهورين من بينهم الفنانة ياسمين جمال التي بدأت مشوارها الفني منذ الطفولة من خلال مسلسل السيدة أم كلثوم.

الفنان القدير عبد الناصر تخرج من كلية التجارة ثم بدأ مشواره في التلفزيون من خلال مسلسل العائلة وتوالت أعماله بعدها، و إبنته الفنانة المشهورة “ياسمين جمال” لم يكن يعرفها الكثيرون لأنه له يجعلها تمارس التمثيل.

وشاركت في العديد من مسلسلات الأطفال ثم شرعت في الغناء وذلك وهي في سن التاسعة من عمرها كما شاركت في حفلات المدرسة الى أن اكتشفها الملحن الموسيقي “هاني شنودة” وضمها معه في فريق الأحلام.

وكان من ضمن الفريق الفنانة “نور قدري” ومن خلالها وثقت علاقتها بالجمهور ثم بدأت مشوارها التمثيلي وقدمت العديد من الأدوار في الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية كما شاركت في بعض الأدوار على المسرح.