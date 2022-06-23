شاهد .. القبض على مشهورة كويتية في البحرين.. لن تصدقوا ماذا فعلته والذي صدم كل الخليجيين ! (صورة)

انت الان تتابع خبر القبض على مشهورة كويتية في البحرين.. لن تصدقوا ماذا فعلته والذي صدم كل الخليجيين ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

تمّ القبض على فاشينيستا كويتية شهيرة، وذلك في دولة البحرين بعد أن نشرت فيديو لاأخلاقي معيب ومخلّ بالآداب العامّة.

فاشينيستا كويتية في ورطة والسبب..



في التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن ضبط الجهات الأمنية سيدة بعد نشرها مقطع فيديو متداولا تضمن أعمالا ”منافية للآداب العامة“.

وأكدت الوزارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن ”مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب“، تمكنت من ضبط السيدة، البالغة من العمر 45 عاما، وذلك بعد تحديد هويتها.

وأضافت أن السيدة المعنية تورطت بأعمال مخالفة للقانون، وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل تتعلق بهوية السيدة، لكن حسابا مختصا بأخبار المشاهير، أكد أن السيدة المعنية هي ذاتها، التي سبق ونشِر لها المقطع ”المخل بالآداب“، والذي تسبب بضبطها من الجهات الأمنية.

وكان الحساب، المعروف باسم ”شنينة“، نشر عبر ”سناب شات“، مقطع السيدة المعنية، وهي تبرز جسدها من الأسفل، وهي مرتدية تنورة إلى الأعلى، لتصدم متابعيها بظهور صدرها عاريا.

وعلقت السيدة، التي ذكر الحساب أن اسمها ”ريتاج“، أن ”هذا اللباس هو لباس العمل المعتاد بالنسبة إليها“، فيما أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته مكان إقامتها في العاصمة البحرينية، المنامة.

وقالت ”ريتاج“ الكويتية ”بدلة عادية وطويلة وفيها جاكيت وانا البس شذي بشغلي شحالكم والله شحالكم“.

ونشر حساب ”شنينة“ صورة من بيان الضبط، الذي أصدرته وزارة الداخلية البحرينية، لافتا إلى أن ”الفيديو المعني الذي تم نشره، أسهم في تحديد هوية السيدة وضبطها“.