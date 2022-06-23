شاهد .. مسنة ستينية تتزوج شاب مراهق وتكشف عن ما تريد أن تفعله معه كل يوم دون توقف !! (صورة صادمة)

انت الان تتابع خبر مسنة ستينية تتزوج شاب مراهق وتكشف عن ما تريد أن تفعله معه كل يوم دون توقف !! (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

تزوجت امرأة عجوز تبلغ من العمر 61 عاما من رجل يبلغ من العمر 24 عامًا في جورجيا، مؤكدة أنهما مستعدان لإنجاب طفل.

وتصدرت شيريل و ماكين عناوين الأخبار بفضل فارق السن الذي يبلغ 37 عامًا، بحسب "نيويورك بوست" الأمريكية.

في يوليو الماضي ، تقدم الشاب لخطبة شيريل وأقاموا احتفالًا على ضفاف النهر في ولاية تينيسي ، وتم بث الحدث على الهواء مباشرة لأكثر من 20000 شخص.

وأوضح الزوجان أنهما مستعدان لاتخاذ الخطوة التالية وإنجاب طفل معًا – إما عن طريق التبني أو باستخدام بديل – وكانوا يتسوقون عبر عربة التسوق.

وقالت "شيريل" إن معظم أفراد أسرتها يدعمون القرار ، وأحفادها يقولون لزوجها "بابا".



شيريل ، التي أنجبت سابقًا سبعة أطفال ، قالت: "الآن نريد تكوين أسرة معًا.. وأريد أن أكون أماً لطفل منه".