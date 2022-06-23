أخبار اليمن : 4452 مسافراً غادروا ووصلوا مطار صنعاء منذ 16 أبريل

4452 مسافراً غادروا ووصلوا مطار صنعاء منذ 16 أبريلقال وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد، رائد جبل، إن عدد المسافرين اليمنيين الواصلين والمغادرين عبر مطار صنعاء الدولي على الرحلات التجارية المدنية، خلال الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، بلغ أربعة آلاف و452 راكبا منذ 16 أبريل وحتى 22 يونيو 2022م.

وأوضح جبل أن شركة الخطوط الجوية اليمنية نقلت -خلال الرحلات التجارية المدنية من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء الأردني- ما يقارب ألفين و235 مسافرا خلال الفترة نفسها، فيما بلغ عدد الواصلين إلى مطار صنعاء ألفاً و994 مسافرا قادمين من مطار الملكة علياء ضمن الهدنة الإنسانية.

ولفت إلى أن الرحلة التجارية المدنية الوحيدة عبر الخطوط الجوية اليمنية بين مطاري صنعاء والقاهرة كانت في الأول من يونيو الجاري، حيث غادر مطار صنعاء 78 راكباً، ووصل على الرحلة نفسها إلى صنعاء 145 راكبا قادمين من القاهرة.

واعتبر وكيل الهيئة العامة للطيران المدني تصريحات محمد بن سلمان، أثناء زيارته إلى مصر ومباركته تسيير رحلات جوية بين صنعاء والقاهرة، مغالطة واضحة وتضليلا للرأي العام.

وقال: "حديث بن سلمان عن رحلات جوية بين صنعاء والقاهرة مغالطة وتضليل، وهو ديدن تحالف العدوان منذ بدء عدوانه على الشعب اليمني".

وأشار إلى أنه لم يتم تسيير سوى رحلة واحدة بين صنعاء والقاهرة منذ بداية الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.. لافتا إلى أن الرحلات بين صنعاء وعمّان لا تغطي ما نسبته 1 بالمائة من المرضى المحتاجين للسفر إلى الخارج.

وأضاف: "منذ إعلان الهدنة الإنسانية مطلع أبريل الماضي، وتمديدها لشهرين آخرين، وإلى اليوم لم تنفذ رحلات تجارية مدنية من صنعاء إلى القاهرة والعودة، سواء رحلة واحدة فقط نتيجة تأخر الموافقة الرسمية من الخارجية المصرية بالسماح بتسيير رحلات بين صنعاء والقاهرة وفقا لمكتب المبعوث الأممي بصنعاء".