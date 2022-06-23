شاهد .. حارس عمارة النجمة المصرية شريهان يكشف سراً غير متوقعاً عن الأخيرة أصاب المصريين بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر حارس عمارة النجمة المصرية شريهان يكشف سراً غير متوقعاً عن الأخيرة أصاب المصريين بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تحرص الفنانة شيريهان منذ سنوات على مساعدة الغير ونشر الخير في ربوع مصر، حتى وإن كانت خارج البلاد.

وقال حربي ثابت حارس عمارة ليبون التي تمتلك بها شيريهان شقتين لـ القاهرة 24، إن الفنانة لم تأتِ للعمارة منذ سنوات، ولكن كانت تحرص سنويًا بشهر رمضان على إنشاء مائدة رحمن بجانب العمارة في الزمالك، ويشرف على تجهيزاتها وتنفيذها خالها.

وأضاف حارس العمارة، أن عادة مائدة الرحمن انقطعت منذ عامين، بحلول وانتشار جائحة فيروس كورونا، حرصًا من شيريهان على صحة المواطنين، ومنع التجمعات والإصابة بالفيروس.

وحققت شيريهان نجاحًا مؤخرًا بمسرحية كوكو شانيل، وعرضت عبر لأول مرة عبر منصة اتفرج ضمن أعمالها الحصرية، وضمت المسرحية العديد من الفنانين مع شيريهان منهم إنجي وجدان وهاني عادل وداليا شوقي وآسر ياسين وحنان يوسف وسمر مرسي وأيمن القيسوني وكمال أدهم، والمسرحية من تأليف مدحت العدل، وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.