شاهد .. شبيهة الراحلة دلال عبدالعزيز تشعل مواقع التواصل.. سبحان الله يخلق من الشبهه أربعين !! لن تفرق بينهما (فيديو)

انت الان تتابع خبر شبيهة الراحلة دلال عبدالعزيز تشعل مواقع التواصل.. سبحان الله يخلق من الشبهه أربعين !! لن تفرق بينهما (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

شبيهة الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز أثارت الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث ظهرت سيدة تدعى دينا عبد العاطي وكتبت: أنا متقبلة نفسي والآخر دائما، أنا أتحرر من المثالية المهلبية.

وانهالت تعليقات المتابعين يشبهونها بالفنانة دلال عبد العزيز، حيث علق أحدهم: "سبحان الله فكرتك دلال عبد العزيز، ربنا يحميكي لشبابك".

وأضافت أخرى: "بكره يا طنط حضرتك تبقى ترند ويقولوا اتفرج على شبيهة دلال عبد العزيز، ومش بعيد يستضيفوكي في برنامج منى الشاذلي، آه والله".

وأبدى أحد المتابعين اندهاشه من تطابق الشبه بين "دينا" والفنانة دلال عبد العزيز، حيث علق: "بسم الله الرحمن الرحيم أنا تخطيت أصلا والله بحسبها دلال عبد العزيز الله يرحمها"، واتفق معه متابع آخر معلقًا: "أنا لوهلة حسيتك دلال عبد العزيز وواضح أن في إجماع على كده، ربنا يرحمها يارب".

وواجهتها إحدى المتابعات بصورة تختلف فيها الفنانة دلال عبد العزيز:"طب ليه هنا حضرتك شكلك مختلف"، فردت: "لإني والحمد لله مش بحاول أتعمد أكون شبه حد وكل لون وكل ربطة إيشارب ليهم اللوك بتاعهم"