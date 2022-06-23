شاهد .. أيتن عامر فقدت 25 كيلو من وزنها واستعادت رشاقتها خلال 12 أسبوع فقط.. وصدمة بشأن ما كانت تفعله يومياً !!

انت الان تتابع خبر أيتن عامر فقدت 25 كيلو من وزنها واستعادت رشاقتها خلال 12 أسبوع فقط.. وصدمة بشأن ما كانت تفعله يومياً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

خلال مدة قصيرة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، استطاعت الفنانة أيتن عامر أن تخسر 25 كيلو جرام من وزنها وتستعيد رشاقتها وفق ما كشفت في لقاء سابق مع منى الشاذلي.

واتبعت أيتن نظام غذائي قائم على تخفيف السعرات الحرارية اليومية، وهو ما يعتبره كثير من الأطباء الاختيار الأمثل، لأنه لا يعتمد على الحرمان مثل أنظمة أخرى، كما أنه مع قليل من الرياضة يأتي بنتائج رائعة.

يعتمد الرجيم على أكلات محددة يتم تكرارها على مدار الأسبوع، وإذا حققت الهدف منها يتم تكرارها مجددًا ولمدة شهر كامل، وحسب ما قالته أيتن، يحقق هذا الرجيم نتائج سريعة تصل إلى 3 كيلو جرام خلال أسبوع واحد.

جدول الأسبوع الأول الفطور:

يمكنكِ الاختيار بين 3 وجبات 1- 4 ملاعق فول بدون أي دهون 2- 2 بيضة مسلوقة 3- قطعة من الجبن القريش مع ½ رغيب خبز مصري أو رغيف من الخبز المجهز من الردة أو الحبوب الكاملة، كذلك، يمكنكِ تناول كوب من الشاي مع الحليب أو النسكافية أو أي مشروب بدون سكر (يمكن إضافة سكر الدايت).

الغداء:

يمكنكِ الاختيار أيضًا بين أكثر من صنف 1- 3 ملاعق من نشويات مطبوخة (أرز أو معكرونة بالزيت أو السمن) 2- 9 ملاعق من نشويات مسلوقة مع كمية مفتوحة من الخضروات المطهوة على البخار، أو مسلوقة أو مشوية، ومع شريحة لحم أو دجاج مشوي أو مسلوق منزوع الدسم. ( لا مانع من تناول الأسماك ولكن بطريقة الشوي أيضًا).

العشاء:

3 ثمرات فاكهة مع كوب من الزبادي وعصرة ليمون. حددت أيتن 5 أنواع من الفاكهة ممنوعة طوال فترة الرجيم، وهم: العنب، البلح، التين، الموز، والمانجو. وجبة خفيفة: لا مانع من تناول وجبة خفيفة عبارة عن كوب من الفشار أو الشيبس المجهز في الفرن.

نصحت أيتن بتناول مشروبات طبيعية تساعد على حرق الدهون، مثل الزنجبيل، القهوة الخضراء، الشاي الأخضر، وأي مشروب طبيعي دون إضافة سكر.

أهم ما نصحت به أيتن عامر حتى يأتي هذا النظام بنتيجة واضحة، هو ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا سواء من خلال المشي أو أي رياضة تفضلينها.

النظام السابق عليكِ اتباعه 6 أيام، و في اليوم السابع تناولي الفطور و العشاء كما هو معتاد أما الغداء فهو وجبة مفتوحة، قبل العودة مرة أخرى للنظام السابق لمدة أسبوع أخر.