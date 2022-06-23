شاهد .. هيفاء وهبي تستعرض جسدها بفستان خفيف مكشوف من الأسفل في أجرأ جلسة تصوير !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تستعرض جسدها بفستان خفيف مكشوف من الأسفل في أجرأ جلسة تصوير !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور مجموعة صور، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أسرت من خلالها أنظار المتابعين.



وأطلت وهبي على المتابعين من مطبخ منزلها وارتدت فستانا ناعما وأنيقا باللونين الأزرق والأبيض تميز بنقشته الفريدة، واختارت تسريحة شعر ناعمة تركت بصمة جميلة على إطلالتها، كما طبقت ماكياجا ناعما أظهر تفاصيل جمالها.



وعلقت هيفا وهبي على المنشور، وقالت: "لحظاتي في المطبخ"، وذلك بسبب تواجدها في غرفة مطبخ منزلها.



اعتاد جمهور هيفا وهبي على إطلالاتها الرائعة التي دائما ما تسحرهم بها.