شاهد .. خسرت 30 كيلو من وزنها للظهور على الشاشة.. أسرار صادمة عن رضوى الشربيني وهذه الفنانة كانت سبباً في طلاقها من زوجها !

انت الان تتابع خبر خسرت 30 كيلو من وزنها للظهور على الشاشة.. أسرار صادمة عن رضوى الشربيني وهذه الفنانة كانت سبباً في طلاقها من زوجها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

دائماً ماتثير الإعلامية رضوى الشربيني، حالة واسعة من الجدل على السوشيال ميديا؛ بهجومها المستمر على الرجال، من خلال برنامجها هي وبس، الذي تقدمه على قناة CBC سفرة، حتى اعتبرها الكثير من الرجال عدوة لهم.

وغالباً ما نسمع نصائح رضوى الشربيني على الهواء والتي تعتبر مثال للمرأة العنيدة والقوية، وغالباً ما تلهمنا قوتها ووقوفها مع المرأة بوجه الرجل، لكن لهذه المذيعة المصرية قصة طويلة وصعبة. ﻿﻿

قبل ﻿12 سنة﻿، تعرضت لمشاكل في الحمل ﻿وزاد وزنها كثيراً﻿، فتركت العمل كمذيعة، وانتقلت إلى العمل في شركة بترول، لعدم تناسب شكلها مع العمل كمذيعة، وكي تربي أولادها، قررت من بعدها بسنوات أن تعود إلى الحياة بشكل جديد واكتشاف نفسها مجدداً.

رضوى انتقلت لمرحلة جديدة أسمتها "تقدري"، واتبعت لايفستايل صحي لتخسر الوزن وتعود لتحقق حلمها بأن تصبح مذيعة!

"سألت نفسي إنتي مين وبتعملي إيه؟"، لتُجيب: "إنتي مش إنتي"

وصل وزنها إلى 89 كيلوجراما أثناء الزواج وخسرته لاحقاً بسبب إصابتها بالغضروف وخسرت 35 كيلو

قصتها مع زوجها وطلاقها الذي كان سببه أغنية لشيرين

دائمًا ما تُثير جدلًا من خلال برنامجها بسبب ﻿قو﻿﻿ة شخصيتها وقساوة نصائحها﻿، فهي تعطي نصائح للنساء،﻿ وتسعى دائماً لتوجيه الفتيات وأتى هذا من خلال تجربة خاصة. ﻿﻿

اعترفت رضوى أنّها كانت ﻿﻿بعلاقة مؤذية﻿﻿ مع زوجها فرضوى هي أم لطفلتين، طلبت رضوى الطلاق وكان معها في حقيبتها 200 جنيه فقط (12 دولار أميركي)، وتعذبت لكنّها تخلصت من علاقة ظالمة.

وقالت إنّ إن استماعها لأغنية شيرين عبد الوهاب "المرايا" تسبب في طلاقها. رضوى ما زالت تفكر بالزواج، لكنّها حذرة هذه المرة ولا تريد أن تقع النساء بغلطها، فاختارت أن تحول تجربتها إلى أشهر برنامج نسائي يجمع الملايين من المشاهدات.

وعُرفت رضوى بقدرتها على مشاركة الجمهور مشاكلها الخاصة، إذ تتعامل معهم وكأنهم "أهلها"، كما تصفهم دائمًا، ومن أبرز هذه التجارب التي تسببت في كسب تعاطف المشاهدين لها، هي قصتها عن طلاقتها وهي لا تملك سوى 200 جنيه فقط.