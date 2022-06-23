شاهد .. شاب يهتك عرض فتاة تعمل دليفري من الخلف.. لكن ما فعلته الفتاة لم يكن متوقع أطلاقاً !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر شاب يهتك عرض فتاة تعمل دليفري من الخلف.. لكن ما فعلته الفتاة لم يكن متوقع أطلاقاً !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعرضت فتاة تعمل في توصيل الطلبات، إلى هتك عرض على يد حلاق في شارع العشرين بفيصل في الجيزة، لكنها لم تترك حقها وانتهى بها الأمر في قسم الشرطة بعد تصوير الجاني.



وفي تفاصيل الواقعة المؤسفة التي شهدها شارع العشرين بفيصل، بمحافظة الجيزة، لفتاة تعمل فى توصيل الطلبات، فقد تعرضت لحادثة تحرش باليد من قبل حلاق بالمنطقة.



تقول الفتاة " كنت ذاهبة لتسليم أوردر إلى أحد العملاء في شارع العشرين بفيصل، وصلت قبله بدقائق، وأنا منتظرة على الرصيف، فوجئت بشخص من الخلف يضع يده على "مؤخرتي" مواضع عفتى وبقوة، وعندما أدرت ظهرى، وجدته اختفى.

واضافت الفتاة " عرفته ،وتتبعته ،وعندما ذهبت اليه ، ونهرته على ماقام به ، انكر ،وقام بسبى وشتمى وحاول التعدى على امام المارة .

وتابعت " قمت بتصويره، ونشرت صورته على صفحتى الشخصية على الفيس بوك، وبعدها توجهت إلى قسم شرطة العمرانية وقدمت بلاغ ضده" .

المتهم أنكر اتهامه بالتحرش والكاميرات فضحته



الفتاة أخبرت النيابة بتفاصيل ماحدث، وقسوة الواقعة، وكذب الذئب المتحرش، الشرطة ألقت القبض عليه، وأمام النيابة أنكر الواقعة وزعم أنه كان متواجدا فى البيت وقت الحادثة .



لكن تحريات المباحث التي أجراها قسم شرطة العمرانية، وبعد تفريغ الكاميرات المحيطة بمكان ارتكاب الواقعة توصلت إلى هوية الذئب البشرى وبمواجهتة اعترف بارتكابه الواقعة..تم إحالته إلى المحكمة .



وتضمن أمر إحالة فى القضية التي حملت رقم 537 لسنة 2021 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 258 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم “ ع.م"، في أبريل من العام بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بهتك عرض الفتاة المجني عليها “أ.ب"، بالقوة وذلك بأن تتبعها أثناء تواجدها في شارع العشرين فقام بالتحرش بها من أجزاء حساسة من جسدها وملامسة مناطق عفتها .

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن اعترضها حال سيرها بالطريق العام وتحسس بيده مواضع العفة، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.