شاهد .. عروسة خليجية تطلب الطلاق ليلة الدخلة بعدما خلع العريس ملابسه أمامها.. وما فعله بها جعلها يجن جنونها وتفر هاربة !! (التفاصيل الكاملة لما حصل)

انت الان تتابع خبر عروسة خليجية تطلب الطلاق ليلة الدخلة بعدما خلع العريس ملابسه أمامها.. وما فعله بها جعلها يجن جنونها وتفر هاربة !! (التفاصيل الكاملة لما حصل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

أورد الكاتب السعودي علي الزامل قصة صادمة، لحادثة وقعت بين زوجين، في الأيام الأولى للزواج، كادت الزوجة حينها أن تطلب الطلاق من زوجها في ليلة الدخلة، بسبب ملابسه التي سامرها بها.

وفيما يلي نعيد نشر نص المقال كما ورد وتداولته وسائل إعلام سعودية:لا شك الأيام الأولى من الزواج تمثل الركيزة الأهم لجهة الأُلفة والتقارب بين الزوجين بوصفها ترسم وتشكل الانطباع الأول بينهما.. بعض الأزواج لازالوا لا يهتمون بالأناقة والقيافة بدءًا من أول يوم زواج معتقدين أنها من شؤون الزوجة فقط !؟ قرأت لإحداهن ممتعضة تقول : صُدمت ليلة الدخلة بزوجي لابس (سروال وفنيلة ) فتقززت وقرفت من منظره وكدت أطلب الطلاق إلي أن تعودت عليه ومشت الأمور !؟ انتهى ..

أستغرب من البعض يهتمون بقيافتهم عند الخروج ويلبسون أفضل الماركات بينما في البيت ( سروال وفنيلة ) علما أن هناك “أرواب وبيجامات” أنيقة خاصة للعلاقات الحميمة وغير مكلفة أقله في الشهور الأولى من الزواج ( يمديكم ولا حقين على السروال والفنيلة ) ! .

بالمناسبة الزوجة حينما ترى زوجها لايهتم بمظهره بالتأكيد سوف ينعكس عليها ولن نهتم هي بمظهرها .. فلا تطالبوا زوجاتكم بالتأنق والقيافة وانتم لم تنفكوا بعد من السروال والفنيلة !؟.