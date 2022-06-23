شاهد .. هذه الفنانة الشهيرة كان ’’جورج وسوف‘‘ فتى أحلامها وتمنت الزواج منة دون أي مقابل .. من تكون ؟!

انت الان تتابع خبر هذه الفنانة الشهيرة كان ’’جورج وسوف‘‘ فتى أحلامها وتمنت الزواج منة دون أي مقابل .. من تكون ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

قالت الفنانة جنات أنها في مرحلة الطفولة والمراهقة كانت تعتبر الفنان جورج وسوف فتى أحلامها، وكانت تتمنى الزواج منه، فكانت ترى فيه جميع المواصفات التي تتمناها في شريك حياتها.

وأضافت جنات في حوار ببرنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد، أنها بعدما كبرت في العمر قليلا، أحبت الفنان كاظم الساهر، وتمنت الزواج منه نظرا لرومانسيته.

وأشارت أنها كانت تتمنى أن تعيش في زمن الفن الجميل، لأنه كان زمن «شيك» على كل الأصعدة، ولو كانت تواجدت في هذا الزمان كانت ستكون صديقة مقربة من أم كلثوم وفاتن حمامة وعمر الشريف.

وجنات مهيد (مواليد 6 يناير 1986) هي مغنية مغربية, حاصلة علي الجنسية المصرية. تعد من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي.





صورت جنات عددا من أنجح أغانيها بطريقة الفيديو كليب، كما غنت في العديد من مسلسلات الدراما المصرية سنة 2009 و2010 منها: زهرة وأزواجها الخمسة، ومذكرات سيئة السمعة، وحكايات وبنعيشها.