شاهد .. فتاة تذهب الى مسجد لحفظ القرآن.. لكن ما فعله بها إمام المسجد صدم كل المصريين وتسبب بنقلها للمستشفى !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر فتاة تذهب الى مسجد لحفظ القرآن.. لكن ما فعله بها إمام المسجد صدم كل المصريين وتسبب بنقلها للمستشفى !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

قال موقع مصراوي المصري إن الجهات الأمنية في محافظة المنصورة تمكنت من القبض على إمام وخطيب مسجد ، بعد هتك عرض طفلة ذهبت إليه لحفظ القرآن الكريم.



وتقدم الأب ببلاغ، يتهم فيه إمام المسجد بهتك عرض طفلته القاصر وتدعى "شمس" 12عاما، والاعتداء عليها جنسيًا وإصابتها بنزيف حاد ونقلها إلى المستشفى.

وقال الأب فى بلاغه، إن المتهم يعمل في تحفيظ القرآن فأرسل ابنته إليه لحفظ كتاب الله بمقابل شهري قدره 150 جنيها، إلا أنه بعد أسبوعين من بدء الحفظ فوجئ بمعاناة الفتاة من آلام حادة وأخبرته بقيام المحفظ بالاعتداء عليها جنسيًا.

وأشار الموقع إلى اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة باستدراج الطفلة داخل غرفة وهتك عرضها ما تسبب فى إحداث إصابتها.