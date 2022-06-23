شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. الفنان ’’فضل شاكر‘‘ يتعرض لمصير مُحزن أبكى كل جمهوره !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. الفنان ’’فضل شاكر‘‘ يتعرض لمصير مُحزن أبكى كل جمهوره !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد الأحكام التي صدرت بحقه من المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، وإمكانية تبرأته من التهم الموجهة إليه، أكدت معلومات خاصة لاحد المواقع الفنية أن المحكمة لم تعدّل بالأحكام الغيابية بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وما زالت الملاحقات سارية المفعول ضده، ولم يتم تداول أي خبر حول حصوله على عفو خاص في الوقت الحالي.

كما أشارت المعلومات إن الفنان اللبناني ما زال يرفض تسليم نفسه للجهات الأمنية اللبنانية الا بضمانات تفيد أنه لم يشارك في المعارك ضد الجيش اللبناني في منطقة عبرا، جنوب لبنان، وحتى لا يلقى مصير صديقه ​أحمد الأسير​ الذي تحول الأمر بينهما الى قطيعة قبل المعركة بأشهر.

يذكر ان فضل شاكر قد سبق ونفى تورطه في قتل جنود وضباط من الجيش اللبناني، وأشار الى هروبه من المنطقة فور اندلاع المعارك مع جماعة الأسير.

وعلى صعيد آخر، اعلن فضل عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان " خلينا نعيش"، ةالتي سيطرحها اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت لبنان، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على "انستغرام" روّج من خلاله للأغنية، وسط تفاعل الجمهور الذي عبر عن سعادته لعودة الفنان للحياة الفنية.

كما ويستعد فضل شاكر لطرح عدد من الأغاني المنفردة خلال شهر يوليو المقبل، ومنها أغنية "ولدنا"، وأغنية "وبتسأل مين"، وكان قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "العزيز"، وهي أخر أغنيات ألبومه الجديد بجامل ناس الذي طرحه الفترة الماضية