شاهد .. هل تتذكرون الطالب الذي أقدم على قتل فتاة جامعة المنصورة ؟؟ هذا ما حصل اليوم في مأساة جديد !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الطالب الذي أقدم على قتل فتاة جامعة المنصورة ؟؟ هذا ما حصل اليوم في مأساة جديد !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/23 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

أفادت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر بأن والدة الطالب الذي أقدم على قتل زميلته أمام جامعة المنصورة، أصيبت بجلطة دماغية بعد تلقيها نبأ الواقعة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر مقربة من أسرة الطالب المتهم قولهم إنه "تم نقل والدة المتهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة"، موضحة أن "أشقاء والد المتهم انتقلوا إلى مدينة المنصورة، للوقوف على تطورات حادث قتل الفتاة، واسمها نيرة، على يد ابن شقيقهم الراحل".

وبحسب ما ذكرت "الوطن"، فإن "المتهم لديه شقيقان، وتم تداول بعض الأخبار حول هروبهم من منزلهم عقب نبأ قيام شقيقهما بقتل الطالبة "نيرة"، الأمر الذي نفاه الأهالي من جيران الأسرة، مشيرين إلى أنهما برفقة والدتهما في المستشفى".