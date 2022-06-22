شاهد .. فيفي عبده تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بفستان قصير وضيق أبرز مفاتن جسدها ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر فيفي عبده تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بفستان قصير وضيق أبرز مفاتن جسدها ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

أطلت الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​، بصورة جديدة شاركتها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية الستوري.



وبالتفاصيل، أشعلت فيفي عبده مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الأخيرة التي إرتدت فيها فستان أظهر جاذبيتها وجمال جسدها، ذات فتحة عند الصدر، وفحتة عند الجانب الأيمن، وأطلت فيفي بتسريحة شعر جديدة أظهرت جمال ملامحها، وحرصت على وضع ماكياج يتناسب مع الإطلالة ما بيّن نعومة بشرتها ونضارتها.



لاقت الصورة إنتشاراً لافتاً بين المتابعين الذين تفاعلوا معها بشكل كبير وشاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن محبتهم لها.