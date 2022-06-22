أخبار اليمن : رئيس وزراء دولة آسيوية يعلن إنهيار إقتصاد بلاده

رئيس وزراء دولة آسيوية يعلن إنهيار إقتصاد بلادهأعلن رئيس وزراء سريلانكا إن اقتصاد البلاد المثقل بالديون "انهار" بعد أشهر من نقص الغذاء والوقود والكهرباء.

وقال رانيل ويكريميسينغه لنواب البرلمان يوم الأربعاء :"نواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام. اقتصادنا انهار بالكامل ".

واضاف إن سريلانكا غير قادرة على شراء الوقود المستورد بسبب الديون الكبيرة المستحقة على شركة النفط الوطنية، مؤكدا أن الحكومة أضاعت فرصة لتغيير الوضع.

ويتولى ويكريميسينغه أيضا حقيبة وزارة المالية، وهو المكلف بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وتقع سريلانكا فى قارة اسيا فى جنوب شرق الهند وتعرف بلؤلؤة المحيط الهندي

