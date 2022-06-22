شاهد .. جوزي عاوز يعمل علاقة مع بناته الاتنين ومش عارفة أخليه يوقف أعمل إيه ؟؟ .. مبروك عطية يرد بشكل صادم !!

انت الان تتابع خبر جوزي عاوز يعمل علاقة مع بناته الاتنين ومش عارفة أخليه يوقف أعمل إيه ؟؟ .. مبروك عطية يرد بشكل صادم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

قالت متصلة تدعى منى، إنها فوجئت بعد 5 سنوات بمشاهدة زوجها الأفلام المخلة، وعلى الرغم من تحذيرها له إلا أنه لم يكن يقتنع، وبعد سنوات فوجئت بأنه يتحرش بإبنتيه.

وأضافت "منى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الموعظة الحسنة" مع الشيخ مبروك عطية، المُذاع على فضائية "دريم2"، أن زوجها اعترف بتحرشه ببناته، وأنها فكرت في الانفصال عنه، ولكن والدها متوفٍ ولم تكن تستطيع الإنفاق على بناتها، ولذلك قررت الحياة معه.

وأشارت "منى"، إلى أنها طلبت من زوجها الارتباط بفتاة أخرى حتى تشبع رغباته، وحتى يبتعد عن بناتها.

ورد الدكتور مبروك عليها بالقول "خلي البنات تخلي بالها وتنتبه لحالها منه لأنه مش أب كويس مشيرا إلى أنه ليس من الاحسان ان يتحرش أب ببناته أو حتى أن يفكر في هذا مجرد التفكير إلا لو كان مريضا نفسيا أو غاب عنه عقله وصار هو والبهيمة سواء".