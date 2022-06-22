أخبار اليمن : 131 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

131 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 131 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في أربعة خروقات بتحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء الشبكة والبقاع والصوح والعمدة في نجران، و53 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر تسجيل ثلاثة خروقات بتعزيزات عسكرية لمرتزقة العدوان في جبهة حومرة والأحطوب بمحافظة تعز وفي البلق الشرقي بمحافظة مأرب، فضلاً عن ستة خروقات باستحداث المرتزقة لتحصينات في محيط مدينة مأرب وفي مربع الحماد بنجران وفي الضبير والعمود بجيزان وأيضاً خلف تبة العلم في الكدحة بمحافظة تعز.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 54 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، الضالع، وجبهات الحدود.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 11 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، صعدة، جبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والبلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة، وفي الصباية ووادي جارة بجيزان.