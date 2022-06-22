أخبار اليمن : إغلاق مطعمين مخالفين في مديرية الثورة بصنعاء

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إغلاق مطعمين مخالفين في مديرية الثورة بصنعاء

أغلق قسم صحة البيئة بمكتب الصحة العامة بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، مطعمين لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية وضوابط النظافة. إغلاق مطعمين مخالفين في مديرية الثورة بصنعاءأغلق قسم صحة البيئة بمكتب الصحة العامة بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، مطعمين لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية وضوابط النظافة. وأوضح مديرا المديرية عقيل السقاف ومكتب الصحة الدكتور الصيفي نعمان، أنه تم اغلاق المطعمين بشارع مازدا خلال حملة رقابة تنفذها فرق صحة البيئة بالمديرية، لضبط المنشآت المخالفة. وأكدا استمرار النزول الميداني للمنشآت الخدمية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

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