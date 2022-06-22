شاهد .. رجل يعود الى الشقة ويسمع أصواتاً غريبة من غرفة النوم.. وعندما فتح الباب أنصدم بزوجته في أحضان عشيقها.. لن تصدقوا كيف كانت النهاية !!

انت الان تتابع خبر رجل يعود الى الشقة ويسمع أصواتاً غريبة من غرفة النوم.. وعندما فتح الباب أنصدم بزوجته في أحضان عشيقها.. لن تصدقوا كيف كانت النهاية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

أمرت نيابة عين شمس، الثلاثاء ، بتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعد أن قفزت من الطابق الخامس لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

واستمع رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، لأقوال زوج الضحية حيث أكد، أنه عقب رجوعه من العمل سمع أصواتا غريبة تصدر من داخل الشقة وفتح الباب وتسلل بهدوء إلى غرفة النوم مصدر الصوت فتفاجأ بزوجةه في أحضان رجل غريب، وعندما حاول الإمساك بهما هربت الزوجة منه وقفزت من شرفة الشقة فلقيت مصرعها في الحال.

وتبين أن المتوفاة كانت مع عشيقها داخل الشقة ثم دخل زوجها ووجدهما في وضع مخل فقامت الزوجة بالقفز من شرفة الشقة هربا من زوجها.



تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم باهر بشلاوي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد سقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق الخامس من عقار سكني دائرة القسم.

علي الفور انتقل رجال المباحث الي محل البلاغ ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن السيدة المتوفاة قد القت نفسها هربا من فضيحتها بعد أن ضبطها زوجها مع عشيقها داخل شقة الزوجية وعندما فوجئت به ألقت بنفسها من الطابق الخامس لتلقي مصرعها في الحال.

تم ضبط عشيقها والاستماع لأقوال زوجها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.