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أخبار اليمن : الأمين العام يزور القيادي المؤتمري الشيخ أحمد وهيب

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المؤتمر نت - الأمين العام يزور القيادي المؤتمري الشيخ أحمد وهيب
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المؤتمر نت - زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن ومعه عضو اللجنة الدائمة

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دوت الخليج -
الأمين العام يزور القيادي المؤتمري الشيخ أحمد وهيب
زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن ومعه عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الدكتور حميد عوض المزجاجي الشيخ أحمد محمد وهيب عضو اللجنة الدائمة الرئيسيةو احد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام عضو المجلس المحلي لمحافظة الحديدة للاطمئنان على صحته بعد تلقيه العلاج اللازم في احدى مستشفيات العاصمة صنعاء.
ونقل الأمين العام الى الشيخ أحمد وهيب تحيات المناضل الشيخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام وتمنياته له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية .
من جانبه عبر الشيخ أحمد وهيب عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس وللامين العام الاستاذ غازي احمد علي ولوزير الدولة عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الدكتور حميد المزجاجي على هذه الزيارة الكريمة واللفته الأخوية الصادقة متمنيا لقيادة المؤتمر وللجميع دوام الصحة والعافية وللوطن العزة والكرامة والنصر والازدهار.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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