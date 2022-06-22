شاهد .. متصل : رجعت لبيتي من الشغل ولما دخلت غرفة النوم ’’شفت بعيني ومحدش قلي’’.. مبروك عطية يرد بشكل صادم وغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر متصل : رجعت لبيتي من الشغل ولما دخلت غرفة النوم ’’شفت بعيني ومحدش قلي’’.. مبروك عطية يرد بشكل صادم وغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف شاب للدكتور مبروك عطية ما دار من واقعة مع زوجته بعد عودته إلى المنزل.

وقال إنه دخل غرفة النوم فوجد جوالها وحينما فتحه وجد رسائل "مش كويسة" بينها وبين شاب آخر، طالباً النصيحة من عطية خاصة وأن لديه طفلة.

من جهته قال الدكتور عطية له: أمسك مراتك ومتطلقهاش لأنك لو اتجوزت وحدة تانية احتمال تكون أنيل من مراتك.

وختم حديثه قائلاً: الغواية موجودة فينا كلنا، واتمال لقت شاب قال لها كلمة حلوة مسمعتهاش منك، لكن عليك أن تتجاوز ما حدث فقد يكون هذا درساً لها.