شاهد .. صدمة كبرى.. نجمة كبيرة متورطة بمقتل الفنانة سعاد حسني .. من تكون ؟ (تفاصيل مروعة)

انت الان تتابع خبر صدمة كبرى.. نجمة كبيرة متورطة بمقتل الفنانة سعاد حسني .. من تكون ؟ (تفاصيل مروعة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

بمناسبة ذكرى وفاة سعاد حسني، تحدثت الفنانة سميرة أحمد عن علاقتها الوطيدة بالسندريلا سعاد حسني، حيث كانت جارتها واشتركتا معا في عدة أعمال، وبدأت صداقتهما عندما اشتركتا في فيلم البنات والصيف، واستمرت حتى وفاة السندريلا.

وأكدت سميرة أحمد ة أن السندريلا لم تنتحر، حيث انها كانت شخصية جميلة ومرحة ولا يمكن أن تفكر في الانتحار، مشيرة إلى أن لغز وفاة سعاد حسني مفتاحه لدى نادية يسري، التي كانت تقيم عندها في لندن، وقالت: "رحت المطار لاستلام جثة سعاد، ولكن من أول لحظة كانت نادية يسري عاوزة توهم الجميع إن سعاد انتحرت، وظلت تردد: ليه عملتي كدة يازوزو" حتى صرخت بها سميرة "انت عملتي ايه فيها.. فقالت مش هقولك".

وتابعت الفنانة الكبيرة، انها قالت للضباط ان نادية تعرف تفاصيل لا يعرفها احد، وطلبت منهم التحقيق معها، وبالفعل حققوا معها، ولكن كان معها جواز سفر إنجليزي وتركوها في اليوم التالي.

وأوضحت سميرة أحمد أن نادية يسري ادعت أن معها حوالي 4 آلاف جنيه، وهو كل المبلغ الذي كانت تملكه سعاد والباقي من حق توزيع فيلم شفيقة ومتولي، مؤكدة أن سر ولغز وفاة السندريلا مع هذه السيدة، وحتى في كواليس برنامج لغز وفاة السندريلا الذي قدمه الفنان الراحل سمير صبري، والذي سافر خلاله للبحث في التفاصيل الخاصة بوفاة سعاد حسني.

وتحدث صبري خلال رحلة بحثه مع الجيران والأطباء وكل من تعاملت معهم السندريلا في الفترة الأخيرة في حياتها، وأكدوا جميعا أن هناك شيئا مريبا قد حدث وأن نادية يسري متورطة في شيء.

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ويصادف اليوم مرور 21 عاما على وفاة السندريلا سعاد حسني، التي رحلت عن عالمنا في 21 يونيو عام 2001، في حادث مأساوي غامض إثر سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم فيها في لندن، وتضاربت الأنباء والأقوال حول موتها، بين شكوك في مقتلها أو انتحارها.