شاهد .. جريمة جديدة تهز مصر.. ما فعله هذا الشاب مع فتاة مصرية حسناء بالسيارة صدم الكل !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر جريمة جديدة تهز مصر.. ما فعله هذا الشاب مع فتاة مصرية حسناء بالسيارة صدم الكل !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

أظهر مقطع فيديو، ، تعرض فتاة في مدينة المنصورة بمصر، لحادث دهس، من جانب شخص يقود سيارة مسروقة وبجانبه شخص اخر يحمل سلاحًا.

وأوضح المقطع، لم يتجاوز مدته 22 ثانية، تجمع العشرات من المصريين، في مكان الحادث، وسماع دوي سيارة الإسعاف التي حملت الفتاة إلى المستشفى.

ووثق المقطع، لحظة حمل عدد من الأشخاص للفتاة، وهي فاقدة الوعي، والإسراع بها نحو سيارة الإسعاف.

ضبطت الأجهزة الأمنية المتهمين وتبين أنهما "شخص له معلومات جنائية - ونجله والذي كان بحوزته محدث صوت و3 طلقات" وقاما بسرقة سيارة ماتريكس سوداء واصطدموا بفتاة أثناء الفرار وأصيب طفل صغير.