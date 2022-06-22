شاهد .. فيفي عبده تلهب مواقع التواصل بوصلة رقص خادشة على أنغام أغنية ’’عبده‘‘ (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر فيفي عبده تلهب مواقع التواصل بوصلة رقص خادشة على أنغام أغنية ’’عبده‘‘ (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة والراقصة المصرية ​​فيفي عبده​​، فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وقد ظهرت فيفي عبده في الفيديو، ترقص على أنغام أغنية "عبده"، لبوسي و​محمود الليثي​.



تفاعل الجمهور مع رقصة فيفي عبده، معبرا عن كمية الطاقة الإيجابية التي تمنحها فيفي عبده لهم، من خلال المقاطع التي تنشرها، والتي دائما ما تكون مليئة بالحياة والفرح.



يذكر أن فيفي عبده، كانت قد صرحت مسبقا أنها تعرضت للكثير من أعمال السحر والتي أثرت على حياتها بالسلب في العديد من الأمور، مشيرة إلى أنها لا تعلم ما هي استفادة من يقومون بإيذاء غيرهم.