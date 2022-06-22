شاهد .. اللبنانية لاميتا فرنجية تلهب الأنترنت بأوقح بجلسة تصوير على الكرة الأرضية ومن الحمام !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ صوراً جديدة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي تستعرض جمالها وملابسها في إعلان لأحد المحلات المعروفة وذلك في جلسة تصوير خضعت لها في الحمام، فظهرت مستلقية أمام المرآة الكبيرة وارتدت تنورة بيضاء ضيقة على الجسم وكورسيه مصنوع من الحبوب اللماعة مما لفت الانظار.

ونالت الصور آلاف الاعجابات ومئات التعليقات من المتابعين الذين يحبون ستايل لاميتا، ويتابعون أخبارها، خصوصاً انها سفيرة العديد من الماركات العالمية وتروّج للعديد من الصيحات في عالم الموضة.