شاهد .. الإعلامي عمرو أديب يأتي بالخبر اليقين ويكشف سر مفاجئ بشأن طالبة جامعة المنصورة.. التفاصيل صادمة !!

انت الان تتابع خبر الإعلامي عمرو أديب يأتي بالخبر اليقين ويكشف سر مفاجئ بشأن طالبة جامعة المنصورة.. التفاصيل صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حادثة مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف بشعة ووحشية، وأحدثت هزة نفسية في المجتمع المصري، مبديا دهشته من حديث البعض عن فكرة غياب الأمن والامان بالشارع.

وبخصوص من يتحدثون عن ملابس الفتاة، علق: "نفس الطريقة القذرة بيمسكوا في البنت، غير أن في أمريكا ممكن تلاقي واحد داخل برشاش يقتل الناس".

أضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "محدش اتكلم عن القاتل الحيوان ليه"، معتبرا أن قيام الجاني بهذا الفعل سببه الرغبة في السيطرة، مطالبا النيابة العامة التصدي لما يثار على السوشيال ميديا من شتائم، وسب معلقا: "اللي يغلط في واحدة ميتة يتجاب من قفاه".

وأضاف أن بيان جامعة المنصورة كان مخجلا، متابعا: “فكر موظف قاتل هو إنتم بتربوا كتاكيت، دي روح، هو إيه اللي جرى في المجتمع، وأهم موضوع محدش عايز يتكلم فيه الواد قتلها ودبحها”.